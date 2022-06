Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Schuppen eingebrochen.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (28. - 29. Juni 2022) gewaltsam in einen Schuppen ein, der im rückwärtigen Bereich eines Hauses in der Grabenstraße steht. Die Täter brachen die Holztür auf und gelangten so in die Hütte. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell