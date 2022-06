Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Tür hält Einbruchversuch stand.

Lippe (ots)

Einbrecher versuchten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (27. - 28. Juni 2022) in die Gesamtschule am Friedrich-Copei-Platz einzusteigen. Die Täter hebelten vergeblich an einer Metalltür an der rückwärtigen Seite des Schulgebäudes und verursachten dabei Sachschaden. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

