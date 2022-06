Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tageswohnungseinbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Dienstag (28. Juni 2022) gewaltsam Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Woldemarstraße. Zwischen zirka 13:30 Uhr und 16 Uhr brachen sie die Tür zur Wohnung im ersten Obergeschoß auf und suchten in den Schränken und Behältnissen nach Wertsachen. Die Täter entkamen mit einer geringen Summe an Bargeld. Ihre Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

