Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Fahrt nach Polen endet im Lipperland.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Die Fahrt eines Polen, der mit seinem Gespann einen VW nach Polen bringen wollte, endete am Montag im Lipperland. Gegen 10 Uhr fiel Polizisten des Verkehrsdienstes das Gespann auf. Bei der Kontrolle an der Alverdisser Straße stellte sich zunächst heraus, dass der PKW-Anhänger überladen war. Da auch die Auflaufbremse des Anhängers defekt war, wurde der ziehende VW samt des Anhängers zu einer nahegelegenen TÜV-Station begleitet. Der dortige Ingenieur stellte bei genauerer Untersuchung insgesamt 31 gravierende Mängel an dem Zugfahrzeug fest! Weitere 16 erhebliche Mängel deckte er an dem Anhänger auf. Im Sinne der Verkehrssicherheit wurde die Weiterfahrt des maroden Gespanns, die über die A 2 geplant war, untersagt. Neben der Zahlung eines Bußgeldes muss der Fahrer auch für die Kosten des erstellten Gutachtens aufkommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell