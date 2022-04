Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Betrüger täuschten Notlage vor - Geschädigte gesucht

Gehrde (ots)

Am Mittwoch, gegen 09:25 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis auf zwei verdächtige Personen und ein Fahrzeug an der Badberger Straße in Gehrde. Eine Funkstreife aus Bersenbrück begab sich zur beschriebenen Örtlichkeit und konnte den Pkw und die Gesuchten antreffen. Bei den beiden Männern handelte es sich um rumänische Staatsbürger im Alter von 26 und 53 Jahren. Sie waren in einem über 20 Jahre alten, silbernen 3er BMW mit rumänischer Zulassung unterwegs.

Nach Angaben des Hinweisgebers hatten die Männer den BMW zuvor am Fahrbahnrand abgestellt und durch Winken auf eine vermeintliche Notlage aufmerksam gemacht. Hielten Verkehrsteilnehmer an, wurden diese um Bargeld für Kraftstoff angebettelt. Angeblich sollte der Betrag später persönlich oder per Überweisung erstattet werden. Eine Überprüfung der beiden Personen ergab, dass diese über einschlägige polizeiliche Erkenntnisse verfügen, u. a. durch Betrügereien im Zusammenhang mit dem Ansprechen von Verkehrsteilnehmern und Vortäuschen einer Notlage. Weiter führten die Männer Bargeld mit und der Tank des BMW war zu dreiviertel gefüllt. Die Beamten aus Bersenbrück leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs ein.

Nun werden Personen gesucht, die auf die vorgetäuschte Notlage aufmerksam wurden und den beiden Geld überließen. Diese Personen melden sich bitte beim Kommissariat in Bersenbrück, sie wurden sehr wahrscheinlich betrogen. Hinweise werden unter 05439/9690 entgegengenommen.

