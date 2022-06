Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Nalhof. 14-Jähriger verletzt - Auto fährt weiter.

Lippe (ots)

Freitagmorgen befuhr ein 14-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Seitenstreifen der Nalhofstraße (Extertalstraße) in Richtung Almena. Gegen 11 Uhr befand er sich ungefähr auf Höhe der Hausnummer 23, als er von einem bislang unbekannten Autofahrenden überholt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr jedoch so dicht an dem Jungen vorbei, dass dieser ausweichen musste. Dabei kollidierte der Lenker des Rades mit einer Verkehrsbarke und der Junge stürzte. Dabei wurde der 14-Jährige leicht verletzt. Das Auto fuhr weiter in Richtung Landesgrenze/Rinteln. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell