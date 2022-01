Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220107.1: Hohwacht: Straßenverkehrsgefährdung mit Verfolgungsfahrt

Gestern Nachmittag flüchtete ein Pkw-Fahrer vor einer Streifenwagenbesatzung. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung, auch unter dem Einsatz des Polizeihubschraubers und Hunden, ist der Fahrer weiterhin flüchtig.

Nach jetzigem Ermittlungsstand beabsichtigten die Einsatzkräfte der Polizeistation Lütjenburg den Fahrer des Audi A3 in der Straße Schmiedendorf anzuhalten, welche parallel zur B 202 in der Hohwachter Bucht verläuft. Bereits am selben Morgen war der Audi einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, da an dem Fahrzeug unterschiedliche Kennzeichen angebracht gewesen sein sollen. Gegen 17:40 Uhr kam der besagte Pkw der Polizeibeamtin und dem Polizeibeamten in der Straße Schmiedendorf entgegen. Diese versuchten den Pkw aufzustoppen. Der Fahrer des Pkw drängelte sich jedoch rücksichtslos zwischen dem abgestellten Streifenwagen und einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger vorbei und beschädigte hierbei die Fahrzeuge. Im Anschluss flüchtete der Fahrer zunächst auf der B 202 in Richtung Blekendorf. In Höhe der Abfahrt Sechendorf drehte er mehrere Kreise, fuhr danach zurück in Richtung Futterkamp und bog in das dortige Waldgebiet ab. Hier fuhr er sich offensichtlich fest und flüchtete anschließend zu Fuß in den dunklen Wald. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen, einem Hund und dem Einsatz des Hubschraubers der Bundespolizei, blieb erfolglos.

An dem Streifenwagen und dem abgestellten Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR, die eingesetzten Kräfte blieben unverletzt. Der Audi wurde sichergestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§§ 315 b, c, und d StGB), Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Urkundenfälschung und Kennzeichenmißbrauch eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lütjenburg unter der Telefonnummer 04381-906331 in Verbindung zu setzen.

