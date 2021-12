Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in der Birkenstraße schlägt fehl

Hattingen (ots)

Am Dienstag versuchten Unbekannte in eine Hochparterrenwohnung in der Birkenstraße einzubrechen. Zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr nutzten die Einbrecher ein Geländer der Kellertreppe als Aufstieg, um auf den höher gelegenen Balkon zu klettern. Hier versuchten die Täter die Balkontür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und hinterließen lediglich Sachschaden an der Balkontür. Hausbewohner gaben an, dass die gegen 09:00 Uhr ein "Sturmklingeln" in der Wohnung vernommen haben, vermutlich wollten die Täter überprüfen, ob sich jemand in der Wohnung befindet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

