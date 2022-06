Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fassade bei Brand beschädigt.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28. Juni 2022) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand am "Kaufland" in der Klingenbergstraße gerufen. Ein bislang Unbekannter hatte gegen Mitternacht im rückwärtigen Bereich des Marktes (Richtung Heidlandstraße) eine Mülltonne entzündet. Das Feuer griff anschließend auf die Fassade des Gebäudes über. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Hinweise zu der Brandstiftung nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

