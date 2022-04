POL-PDTR: Verkehrskontrollen am Car-Friday

Idar-Oberstein (ots) - Am 18.04.2022, zwischen 14.30 und 18.30 Uhr, wurde mit einem Stein die Seitenscheibe eines in der Schillingstraße in Idar-Oberstein geparkten Pkw eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Idar-Oberstein Telefon: 06781-5610 www.polizei.rlp.de/pd.trier Pressemeldungen der Polizei ...

mehr