Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Müllcontainerbrand vor Mehrparteienhaus - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 03.04.2022 kam es gegen 04 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand zweier Restmüllcontainer vor einem Mehrparteienhaus in der Mahlastraße in Frankenthal. Der Brand wurde von Zeugen festgestellt und mittels Feuerlöscher vorerst bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf den daneben befindlichen Baum sowie eine Beschädigung der in der Nähe befindlichen Fahrzeuge konnte durch den beherzten Einsatz der Zeugen verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf etwa 1500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell