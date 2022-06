Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Hinweise auf Unfallfahrer erbeten.

Lippe (ots)

Bereits am Freitag (24. Juni 2022) ereignete sich an einem Kreisverkehr der Hoffmannstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher sich von der Unfallstelle entfernte. Gegen 13:30 Uhr durchfuhr eine 48-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr. Dabei fuhr ihr der Fahrer eines grauen PKWs auf. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An dem Rad entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher stieg aus seinem Fahrzeug und sprach die geschockte 48-Jährige an. Dann drückte ihr der Mann einen 100 Euro-Schein in die Hand und verschwand. Am Montag (27. Juni 2022) suchte die Frau einen Arzt auf, weil sie aufgrund des Sturzes Schmerzen hatte. Am Dienstag meldete sie den Unfall der Polizei. Sie gab an, dass ihr einige Menschen geholfen hätten, als sie auf der Straße lag. Diese, sowie weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den etwa 60-70 Jahre alten Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

