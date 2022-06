Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Tote Kaninchen aufgefunden.

Am Dienstag (28. Juni 2022) wurden der Polizei mehrere tote Kaninchen im Imkerweg gemeldet. Die eingesetzte Streife der Polizei fand am Waldrand, in Höhe des Kohlenweges, insgesamt fünf tote Kaninchen. Die Tiere wurden von bislang Unbekannten gehäutet und wiesen bereits Verwesungsspuren auf. Wie lange die Tiere dort bereits lagen, ist noch nicht bekannt. Die Spuren deuten auf eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz hin. Ihre Beobachtungen dazu nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter 05222 98180 entgegen.

