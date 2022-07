Polizei Mettmann

POL-ME: Festnahme nach versuchtem Rollerdiebstahl - Langenfeld - 2207028

Mettmann (ots)

Am frühen Dienstagabend des 05.07.2022, gegen 17.15 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände an der Richrather Straße 32-34 in Langenfeld-Immigrath zu einem versuchten Diebstahl eines Motorrollers. Der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Täter wurde von Zeugen festgehalten und wenig später von der Polizei festgenommen. Den bereits polizeibekannten 31-jährigen Monheimer erwarten jetzt gleich mehrere Strafverfahren.

Dies war geschehen:

Zur Tatzeit hatten ein 43-jähriger Langenfelder und dessen 40-jährige Beifahrerin aus Hilden das Tankstellengelände angefahren, um den schwarzen Motorroller Piaggio (Kleinkraftrad mit grünem Versicherungskennzeichen) des 43-Jährigen zu betanken. Nach dem Tankvorgang begab sich der Langenfelder zur Kasse, um den Tankvorgang zu bezahlen, während seine Lebensgefährtin beim Motorroller verblieb.

Zu diesem Zeitpunkt verließ der 31-jährige Monheim den Verkaufsraum der Tankstelle, in welcher er eine Flasche Bier gekauft hatte. Am abgestellten Roller des Pärchens fragte er die Hildenerin, ob diese einen Flaschenöffner für ihn hätte. Nur kurz abgelenkt von der Suche nach einem Flaschenöffner, bemerkte die Frau, wie der 31-Jährige plötzlich den Roller bestieg, den Motor startete und mit Vollgas davon fahren wollte. Dieses versuchte die Hildenerin zu verhindern, indem sie den Monheimer ergriff und festhielt. Dabei stürzten beide Personen mit dem Motorroller zu Boden. Die 40-jährige Hildenerin verletzte sich dabei leicht, am schwarzen Motorroller entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der aus dem Kassenhaus zurückkehrende Rollerbesitzer, die leichtverletzte Frau und weitere Zeugen hielten den 31-jährigen Monheimer bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Polizei fest. Da während einer ersten Klärung der Ereignisse der eindeutige Verdacht entstand, dass der Täter unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, sollten vor Ort entsprechende Tests durchgeführt werden. Währenddessen versuchte der Beschuldigte die für ihn scheinbar günstige Gelegenheit zu nutzen, um davonzulaufen. Doch nach nur kurzer Verfolgung von wenigen Metern konnte er von den Einsatzkräften auf einem Hinterhof an der Richrather Straße eingeholt und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme bespuckte und beleidigte er die Beamten auf übelste Art und Weise.

Der 31-jährige Beschuldigte wurde der Polizeiwache Langenfeld zugeführt, wo zur Beweisführung in den einzuleitenden Strafverfahren die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Monheimer dann mit richterlichem Beschluss für mehrere Stunden dem örtlichen Polizeigewahrsam zugeführt.

Den Beschuldigten erwarten jetzt unter anderem gleich mehrere Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl, der unbefugten Benutzung eines Kraftfahrzeugs, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell