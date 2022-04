Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht Polizei sucht Unfallzeugen

Bad Kreuznach (ots)

Am Sa., 02.04.2022, 12.00 Uhr, befuhr ein auffällig großes Wohnmobil in Bad Kreuznach die Mühlenstraße in Richtung Kornmarkt. Beim Linksabbiegen in die Beide schwenkte der Heckbereich aus und streifte dabei einen gegenüber der Beinde in der Mühlenstraße, am rechten Fahrbahnrand haltenden PKW. Sachschaden ca. 3500 Euro. Der Fahrer des Wohnmobils fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu Wohnmobil oder Fahrer bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.-Nr.: 0671-8811100.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell