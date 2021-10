Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Wohnungseinbruch im Achternfelde

Bad Segeberg (ots)

Donnerstagabend (07.10.2021) ist es in der Straße Achternfelde in Norderstedt zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Eine Zeugin hörte zwischen 22:55 und 23:00 Uhr eine Alarmanlage und sah kurz darauf eine Person davonlaufen.

Die alarmierten Streifen des Polizeireviers Norderstedt stellte ein beschädigtes Fenster fest.

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief bislang erfolglos.

Es soll sich um eine etwa 30-jährige Person mit einer Körpergröße zwischen 1,65 und 1,75 Metern und schlanker Statur gehandelt haben, die mit einer dunklen Jacke und darunter mit einem hellen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet war.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung oder Fahrzeugen unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

