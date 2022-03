POL-PDKH: PKW überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Bad Kreuznach (ots) - Am Mo., 07.03.2022, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine Fahrradfahrerin auf dem Diakoniegelände in Bad Kreuznach die Hans-Schumm-Straße (Verbindungsweg am Parkhaus vorbei) aus Richtung Alzeyer-Straße kommend in Richtung Rheingrafenstraße. Dabei übersah sie offenbar die geschlossene Schranke in Höhe der Parkhauseinfahrt und kollidierte mit dieser. Die junge Frau stürzte, die Schranke wurde beschädigt ...

