POL-PDKH: Wohnmobil streift geparktes Auto - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am 02.04.2022 parkt ein 80-jähriger Mann gegen 12 Uhr sein Auto in der Mühlenstraße Höhe Beinde in Bad Kreuznach. Der Fahrer bleibt im Auto sitzen und lässt seine Frau aussteigen. Wenig später streift ein weißes Wohnmobil, das von der Mühlenstraße in die Straße Beinde abbiegt, das geparkte Auto. Dieses wird dadurch beschädigt. Nach dem Zusammenstoß setzt das Wohnmobil seine Fahrt fort.

Das Wohnmobil wird wie folgt beschrieben: Weiß, sehr groß, Anfangsbuchstabe "K" auf dem Kennzeichen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671-8811/100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pibadkreuznach@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

