Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.11.2021 gegen 11:00 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Bad Dürkheim abgestellter Peugeot beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken den Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte die Polizei und konnte das Kennzeichen des Hondas angeben. Dadurch konnte die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift im Bereich Neustadt ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

