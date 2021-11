Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Öltank fängt Feuer

Wattenheim, Lochberg - 22.11.2021, 16:25 Uhr (ots)

Bei Demontagearbeiten an einem Öltank in einem Anwesen am Lochberg kam es am 22.11.2021 zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Verantwortlicher hatte einen Stahltank mit einer Flex aufgeschnitten, als sich eine Restmenge Öl entzündete. Die Feuerwehren Hettenleidelheim-Wattenheim, Tiefenthal und Carlsberg waren im Einsatz und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden.

