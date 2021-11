Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 22.11.2021 um 02:30 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Neustadt ein 33-Jähriger mit seinem PKW in der Adalbert-Stifter-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer konnte auf Verlangen lediglich die Zulassungsbescheinigung Teil 1 von seinem Fahrzeug aushändigen. Auf seinen Führerschein angesprochen, gab dieser an, dass er diesen vor einiger Zeit abgeben musste und deshalb nicht im Besitz eines solchen ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden abschließend präventiv sichergestellt. Der 33-jährige Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell