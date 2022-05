Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Mülltonnenbrand

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Heute Morgen, am 5. Mai 2022 um 07:58 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen in den "Waldheideweg", in Bucholtwelmen, alarmiert. Dort brannten zwei Mülltonnen im Außenbereich einer Schule. Das Feuer ist vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden, so dass lediglich Nachlöscharbeiten mit einem C-Rohr durchgeführt werden mussten. Der Einsatz endete um 09:11 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell