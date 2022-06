Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Beim Schlachten verletzt

Mit einem Messer verletzte sich ein Arbeiter am Donnerstag in Mietingen.

Ulm (ots)

In dem Morgenstunden war ein 46-Jähriger in einem Mietinger Betrieb mit dem Zuschnitt von Fleisch beschäftigt. Wohl aus Unachtsamkeit rutschte er ab und stach sich mit dem Messer in den Bauch. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann. Sie brachten ihn mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus.

+++++++ 1275216

