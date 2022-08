Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220805-1: Zweiradfahrende bei Alleinunfällen verletzt

Frechen (ots)

In Frechen sind bei Verkehrsunfällen am Donnerstag (5. August) ein Pedelecfahrer (62) schwer verletzt und ein Fahrradfahrer (16) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Patienten und brachen sie in Krankenhäuser.

Gegen 16 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Rosmarnstraße unterwegs. Laut ersten Erkenntnissen habe der Mann mit der Vorderradbremse gebremst. Dabei sei er über den Lenker des Rads gestürzt und zog sich die schweren Verletzungen zu. Aufmerksame Zeugen leisteten erste Hilfe und wählten den Notruf.

Gegen 20 Uhr sei ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Josef-Ebert-Straße in Richtung Marienfeld gefahren. Er habe eine Tüte am Fahrradlenker bei sich gehabt. Während der Fahrt habe sich die Tüte laut Zeugenangaben in den Speichen des Vorderrads verfangen. Der Jugendliche sei daraufhin gestürzt. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst.

Polizisten nahmen die Unfälle auf. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell