Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Brand am Offlumer See

Neuenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend (28.04.2022) ist es gegen 18.00 Uhr im nördlichen Uferbereich des Offlumer Sees, in Höhe der Straße Offlumer See 18, zu einem Flächenbrand gekommen. Betroffen war eine Fläche von rund 100 m² mit Schilf- und Wiesenbewuchs. Eine Art Paddelboot, das dort abgestellt war, brannte ab. Die Feuerwehr Neuenkirchen war im Einsatz. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete junge Männer, die auf dem See mit einem schwarzen Schlauchboot aus Richtung des Brandortes kamen und südlich in Richtung Strand fuhren. Die Männer waren zwischen 16 und 20 Jahren alt. Einer von ihnen soll blonde Haare und eine korpulente Figur gehabt haben. Die andere Person hatte braune Haare und war schlank. Zeugen, die etwas zu den Personen sagen können oder ebenfalls verdächtige Feststellungen getroffen haben, werden gebeten, die Polizei Rheine zu kontaktieren, Telefon 05971/938-4215.

