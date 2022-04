Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Phoenixseestraße - fünf Leichtverletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0422

Auf der Phoenixseestraße hat sich am Sonntagabend (10. April) ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Alle fünf Insassen der Autos wurden dabei leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ersten Zeugenangaben zufolge war ein 19-Jähriger aus Schwerte gegen 22.50 Uhr mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 10 scherte er - vermutlich um zu parken - nach links aus. Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte dies ein 21-jähriger Dortmunder nicht. Dieser war mit seinem Fahrzeug ebenfalls in östlicher Richtung unterwegs und setzte mit seinem VW Golf gerade zum Überholen des anderen Golfs an. Es kam zum Zusammenstoß, weshalb beide Fahrzeuge ins Schleudern geraten. Der VW des 19-Jährigen kollidierte dabei noch mit einem Baum, der des 21-Jährigen mit dem Bordstein. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Die beiden Fahrer sowie die Mitinsassen des Schwerters (ein 18- und ein 19-Jähriger aus Schwerte) und des Dortmunders (eine 29-jährige Dortmunderin) wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf fast 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell