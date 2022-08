Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220807-1: Alkoholisierte Radfahrerin verletzte sich schwer

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Radfahrerin stieß am frühen Sonntagmorgen (7. August) mit ihrem Rad gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei verletzte sie sich schwer. Gegen 01.30 Uhr fuhr die 18-jährige Radfahrerin auf der Brauweiler Straße in Bergheim-Glessen Richtung Niederaußem. Nach ersten Ermittlungen sei sie am Ortsausgang Glessen nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahrrad gegen den Bordstein gestoßen. Durch den Zusammenstoß stürzte sie nach vorne und prallte gegen einen Stromkasten. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, woraufhin ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (cb)

