Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Illegale Schrottsammler festgestellt

Vettelschoß (ots)

Nach einem Zeugenhinweis zu Schrottsammlern in Vettelschoß konnte die Linzer Polizei ein entsprechendes Fahrzeug in der Weidenstraße in Vettelschoß feststellen. Die beiden Insassen, ein 27-jähriger Mann aus Essen und ein 48-jähriger aus Düsseldorf, hatten Elektroschrott geladen und waren nicht im Besitz der entsprechenden Genehmigungen. Der Schrott wurde unter Aufsicht der Polizei am Wertstoffhof in Linz abgeladen, gegen die Männer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

