POL-K: 220321-7-K Zwei Sattelanhänger im Niehler Hafen gestohlen - Zeugensuche

In der Nacht von Sonntag auf Montag (20./21. März) sollen Unbekannte zwei dreiachsige Planenauflieger aus dem Hafengelände am Niehler Damm in Köln-Niehl gestohlen haben. Im Zeitraum zwischen 22.15 - 5 Uhr müssen die Diebe demnach mit Zugmaschinen auf den Westkai vorgedrungen sein, nachdem sie ein Tor und eine Schrankenanlage aufgebrochen hatten. Die roten Sattelauflieger waren mit Kaffeeautomaten auf Paletten (Gewicht: 11 Tonnen) beladen und tragen die weiße Aufschrift "ARCESE". Das Kriminalkommissariat 74 bittet dringend um Zeugenangaben unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/rr)

