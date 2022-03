Polizei Köln

POL-K: 220321-5-K Rollerfahrer stürzt bei Flucht vor Polizeikontrolle und flieht - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Sonntagnachmittag (20. März) ist ein Roller-Fahrer mit seinem Sozius (16) in Köln-Mülheim nach einer "Rotlichtfahrt" bei der Flucht vor einer Polizeistreife gestürzt und unerkannt weggerannt. Seinen schwer verletzten Mitfahrer, einen abgefallenen Schuh und den Leihroller hatte er in der Böckingstraße zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Gesuchte hatte gegen 15 Uhr vor den Augen des Streifenteams auf dem Clevischen Ring eine "rote Ampel" missachtet und anschließend die Anhaltezeichen "Stopp-Polizei" mit eingeschaltetem Blaulicht sowie Aufforderungen anzuhalten über Außenlautsprecher ignoriert. Die folgende Verfolgungsfahrt führte durch den Böckingpark in die Böckingstraße, wo er in einer Linkskurve in ein geparktes Auto stürzte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem etwa 15-17 Jahre alten Jugendlichen, der bei seiner Flucht nur einen Schuh anhatte, geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 1 zu melden. (mm/as)

