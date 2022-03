LPI-NDH: Jugendlicher Radler mit Auto kollidiert

Breitenworbis (ots) - Ein 7-jähriges Kind musste am Dienstagnachmittag, nach einem Unfall in der Halle-Kasseler-Straße, ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge überquerte kurz nach 14 Uhr die Straße an der Fußgängerampel, auf Höhe der Schule. Hierbei erfasste ihn eine 71-jährige Autofahrerin, die die Landstraße 3080 von Bernterode in Richtung Kirchworbis befuhr. Ersten Ermittlungen zufolge, überquerte das Kind die Straße bei Rot. Zur Schwere der Verletzungen ...

mehr