Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rucksack aus Lieferfahrzeug gestohlen

Mühlhausen (ots)

Einen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein Dieb am Dienstagmorgen im Steinweg. Der Fahrer eines Lieferfahrzeuges war, gegen 06.15 Uhr, mit dem Schließen der Bordwand beschäftigt, als ein Unbekannter in das unverschlossene Fahrerhaus griff und den Rucksack des Fahrers an sich nahm. Er konnte unerkannt entkommen.

