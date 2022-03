Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprengung Geldautomat in Sparkasse, Update...

Heringen/Helme (ots)

Nach derzeitigen Ermittlungen wird der Sachschaden am Gebäude der Sparkasse auf ca. 300.000 bis 400.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden in der gegenüberliegenden Volksbank beträgt ca. 5000 Euro. Fest steht mittlerweile, dass die Täter Bargeld erbeuteten. Zur Höhe sind noch keine Angaben möglich. Ob und wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist noch unklar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell