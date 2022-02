Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnmobil klemmt Besitzer ein

Rohrberg (Hanstein-Rusteberg) (ots)

Glück im Unglück hatte der Besitzer eines Wohnmobils am Montagvormittag in Rohrberg. Der Mann wollte an seinem Fahrzeug einen Ölwechsel vornehmen. Hierbei rutschte das Wohnmobil von einem Ständer und klemmte den Mann ein. Die Kameraden der Feuerwehr eilten zur Hilfe und befreiten den Verunglückten. Der kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

