Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher räumen Baufirma aus

Nordhausen (ots)

Fette Beute machten Unbekannte bei einem Einbruch am Sonntag in eine Baufirma in der Südstraße. Mehrere Täter brachen auf dem Gelände Baucontainer auf. Aus diesen stahlen sie verschiedene Maschinen und Werkzeuge, die sie in einem abgestellten Fahrzeug abtransportierten. Anhand einer vorhandenen Videoüberwachung konnten die Ermittler eine Tatzeit eingrenzen. Hiernach fand der Einbruch zwischen 18.43 und 20.45 Uhr statt. Zum Diebesgut gehören unter anderen Trennschleifer. Wer hat in der besagten Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Südstraße, Gewerbegebiet, beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen. Die Ermittlungen, insbesondere auch die Auswertung der Videoaufzeichnungen, dauern an. Ohne Beute zogen Einbrecher in der Alte Leipziger Straße von dannen. Hier hatten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende ein Fenster zerstört und waren in die Werkstatt eines Motorradhändlers eingedrungen. Dort beschädigten sie einen zur Reparatur abgestellten Motor. Gestohlen wurde offensichtlich aber nichts.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell