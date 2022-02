Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken in parkendes Auto gekracht

Greußen (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer musste am Sonntagabend seinen Führerschein der Polizei aushändigen. Er war zuvor, angetrunken, mit seinem Opel Combo in der Paul-Lürmann-Straße in ein parkendes Auto gekracht. Ein Alkoholtest am Unfallort ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Auch ein Drogentest verlief positiv. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

