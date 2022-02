Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer leicht verletzt.

Mühlhausen (ots)

Am Samstagvormittag kam es in Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 17jähriger Motorradfahrer, beim Zusammenstoß mit einem PKW, leicht verletzt. Der junge Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache wird gegen die 49jährige PKWfahrerin ermittelt.

