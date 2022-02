Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle verloren

Allmenhausen (ots)

Der Fahrer eines Pkw Daewoo verlor am 25.2.22 gegen 6 Uhr aus Richtung Allmenhausen kommend in Richtung Kirchheilingen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Am Pkw sowie am Bankett entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell