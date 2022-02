Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Gartenhäuser und Keller aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der letzten Nacht wurden mehrere Gartenhäuser und Keller im Stadtgebit von Nordhausen aufgebrochen. In der Wohnscheibe der Töpferstraße 4 und angrenzend wurden insgesamt 19 Kellerabteile durch unbekannte Täter aufgebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen können noch keine genauen Angaben zum Beutegut gemacht werden. An allen Kellerabteilen wurde Sachschaden verursacht.

Weiterhin waren drei Gartenhäuser in der Gartenanlage "Kyffhäuserblick", am Hohekreuzsportplatz, Ziel von unbekannten Tätern. Die Gartenhäuer wurden ebenfalls aufgebrochen und die Räumlichkeiten in Augenschein genommen. Neben dem entstanden Saschschaden wurde aus einem der Gartenhäuser der Inhalt einer Flasche Bier entwendet.

Saschdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell