LPI-NDH: Ohne Versicherung unterwegs

Am Freitag gegen 18:00 Uhr kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen, in der Erfurter Straße in Nordhausen, eine männliche Person, welche mit einem E-Scooter fahrend unterwegs war. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass das angebrachte Versicherungszeichen bereits am 28.02.2021 seine Gültigkeit verloren hatte. Somit bestand seit diesem Datum für den Scooter kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde dem 24-jährigem Fahrer aus Nordhausen untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

