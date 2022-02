Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt genommen

Ebeleben (ots)

Der Fahrer eines Pkw Renault Kangoo wollte am 26.02.2022 gegen 08:40 Uhr aus der Goethestraße kommend in die Sondershäuser Straße (B 249)nach links abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw VW Passat, der aus Richtung Billeben kommend die Sondershäuser Straße befuhr und in die Goethestraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrer blieben unverletzt, der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 5500 Euro.

