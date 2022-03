Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Baum getötet

Artern (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache stieß am Dienstagmittag ein Autofahrer auf der Ortsverbindunsstraße zwischen Voigstedt und Edersleben gegen einen Baum. Der 54-jährige Mann wurde in seinem Toyota eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Erst nach einer Stunde gelang es den Rettungskräften, den Leichnam zu bergen. Ein Gutachter kam zur Klärung der Unfallursache an den Unfallort. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte mehrere Stunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell