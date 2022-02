Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bad Driburg (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntag, 13. Februar, in Bad Driburg-Herste bei einem Unfall schwer verletzt.

Der Motorradfahrer fuhr gegen 15.00 Uhr auf der Heristiestraße stadtauswärts hinter einem Audi her, der von einem Freund des Motorradfahrers gesteuert wurde. Beide Fahrer stammen aus Willebadessen. Als der 18-jährige Audi-Fahrer abbremste, um nach rechts in die Industriestraße abzubiegen, bemerkte der Motorradfahrer dies nicht rechtzeitig und fuhr auf das Heck des Autos auf. Der Motorradfahrer stürzte auf den Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Motorrad und der Audi wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 2.000 Euro. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell