Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220809-1: Lastwagenfahrer flüchtete von Unfallort - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Kradfahrer leicht verletzt

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis sucht derzeit zur Klärung des Unfallhergangs nach dem Fahrer eines weißen Transporters, der am Montagmittag (8. August) an einem Verkehrsunfall in Pulheim beteiligt gewesen sein soll.

Laut ersten Erkenntnissen war ein Motorradfahrer (37) gegen 14.15 Uhr auf der Karthäuserstraße in Fahrtrichtung Widdersdorfer Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen habe der 37-Jährige sich mit seiner Maschine an die Widdersdorfer Straße herangetastet und sei verkehrsbedingt stehen geblieben. Zeitgleich soll der Unbekannte in die Kartäuserstraße eingebogen sein. Dabei sei er mit der linken Seite des Lastwagens gegen das Krad des nunmehr Geschädigten gestoßen. Der Motorradfahrer soll gestürzt sein. Er zog sich dabei die leichten Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters sei weitergefahren.

Polizisten nahmen den Unfall auf. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bitten den Fahrer des Transporters sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise nehmen die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell