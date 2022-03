Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Festnahme nach Diebstahl

Werpeloh (ots)

Am 14. März gelang es der Polizei Sögel in Zusammenarbeit mit der Polizei Papenburg drei Täter auf frischer Tat bei einem Dieseldiebstahl zwischen Werpeloh und Börger festzunehmen. Ein 49-Jähriger sowie zwei 24-jährige Täter aus den Bereichen Garrel und Friesoythe, verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der L51. Insgesamt wurden mehrere hundert Liter Diesel aus einem Tank abgepumpt und verladen. Beim Verlassen des Firmengeländes konnten die Täter kurz nach Mitternacht durch die eingesetzten Kräfte kontrolliert und festgenommen werden. Zuvor wurden die Beamtinnen und Beamten von einem Zeugen alarmiert. Aufgrund der Vorgehensweise und mitgeführten Werkzeuge die zum Diebstahl von Kraftstoff erforderlich sind, wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnräume der Täter im Landkreis Cloppenburg durchsucht. Hierbei konnte ebenfalls umfangreiches Tatwerkzeug sichergestellt werden. Die Täter wurden anschließend mangels Haftgründen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere was potentielle Tatzusammenhänge mit Dieseldiebstählen in den umliegenden Landkreisen anbelangt, dauern an.

