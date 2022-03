POL-EL: Dörpen - Unfall auf B70 (Ergänzung Zeugenaufruf)

Lingen (ots) - Bereits am 25. Februar kam es auf einem Parkplatz an der Straße Konrad-Adenauer-Ring in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 19.15 Uhr beschädigte die Fahrerin eines älteren Mercedes E-Klasse Cabrio, mit Steinfurter Kennzeichen beim Einsteigen einen daneben abgestellten Tesla. Am Tesla entstand an der Beifahrertür ein Sachschaden in Höhe von mindesten 500 Euro. Die Verursacherin entfernte sich um Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden ...

