POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Unfall im Kreuzungsbereich mit verletzter Kradfahrerin

Am Freitag, dem 7.10.2022, gegen 17:30 Uhr kam es in Eiterfeld zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad, bei dem die Kradfahrerin schwer verletzt wurde.

Ein 71-jähriger Skodafahrer aus dem Wartburgkreis befuhr die Fürstenecker Straße in Eiterfeld und wollte am Kreuzungsbereich zur Marktstraße diese überqueren. Hierbei übersah er eine 52jährige Kradfahrerin, ebenfalls aus dem Wartburgkreis, die mit ihrem Krad die Marktstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Mit ursächlich war hier wohl die tiefstehende Sonne. Das Krad prallte in die rechte Fahrzeugseite des Skoda und die Fahrerin stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde ins Städtische Klinikum nach Fulda verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

