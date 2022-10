Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Gegen Hauswand gefahren

Künzell. Ein 80-jähriger Mercedes-Benz Fahrer und seine 74-jährige Beifahrerin - beide aus Frankfurt am Main - erlitten bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (06.10.) leichte Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer fuhr gegen 10.50 Uhr auf einen Parkplatz an der Turmstraße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen dort sein Fahrzeug in einer Parklücke parken. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 5.100 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht an Tankstelle

Philippsthal. In der Zeit von Mittwoch (05.10.), gegen 21 Uhr, bis Donnerstag (06.10.), gegen 3 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Tankstelle in der Eisenacher Straße in Heimboldshausen. Beim Befahren des Geländes kollidierte das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache mit einem dortigen Überstand einer Zapfsäule. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Heringen. Am Mittwoch (05.10.), gegen 14 Uhr, kam ein 48-jähriger Mann aus Heringen mit seinem Audi A6 auf der L3251 im Ortsteil Kleinensee aus bislang ungeklärter Ursache links auf die Bankette, lenkte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen und fuhr rechts in den Straßengraben. Hierbei überschlug sich der Audi mehrmals und kam schließlich in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Der 48-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell