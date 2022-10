POL-OH: Einbruch

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch Mücke. Unbekannte brachen am Mittwochabend (05.10.), in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, in eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gelände in der Homberger Straße im Ortsteil Bernsfeld ein. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und betraten so den Lagerraum. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der ...

