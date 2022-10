Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß

Rotenburg (ots)

Gem. Rotenburg/F.-Wüstefeld - Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am 06.10.2022 um 18.40 Uhr. Ein 19-jähriger Mann aus Taunusstein war mit seinem Pkw auf der L 3336 aus Richtung Wüstefeld kommend in Richtung Ludwigsau-Niederthalhausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw einer 22-jährigen Frau aus Fulda zusammen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, die beiden Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Pkw des jungen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro, der Schaden am anderen Pkw beträgt 6000,- Euro.

gefertigt: PHK Möller

(Polizeistation Rotenburg)

i.A. BRAUN, PHK - Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell